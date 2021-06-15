Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров

Глава МИД РФ рассказал о саммите ЛАГ и Арабо-Африканского мероприятия.

Москва поддержит "арабское решение" саммита Лиги Арабских Государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газы. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил с этим заявлением по результатам двусторонней встречи с главой МИД Кувейта. Спикер заметил, что стороны обсудили инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время.

Полагаемся на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта. И в данном случае для нас будет принципиально важным узнать мнение, единое мнение – я уверен, это будет единое мнение – арабского мира. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России заметил, что власти страны будут делать все необходимое для того, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые "сформулируют страны региона". В этом вопросе дипломаты доверяют иностранным коллегам в регионе.

Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров.

Фото и видео: МВД Медиа