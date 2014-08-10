Россия не видит у Запада и Киева воли к справедливому миру, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил развитие украинского кризиса.

Москва не видит политической воли в странах коллективного Запада и киевском режиме к устойчивому и справедливому миру в регионе. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил с этим заявлением по результатам двусторонней встречи с главой МИД Кувейта. Дипломаты подтвердили принципиальные подходы к урегулированию конфликта.

Наши подходы к тому, чтобы такой мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности РФ и интересов тех граждан, которые живут на территориях и жили там столетиями, хорошо известны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: России неизвестно о некоем плане переселения палестинцев из Газы.

Фото и видео: МИД России