Лавров: России неизвестно о некоем плане переселения палестинцев из Газы

Глава МИД РФ рассказал о том, что не знает о конкретном плане со стороны еврейского государства по анклаву.

Москве неизвестно о некоем плане переселения палестинцев из Газы. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновники выступили по завершению двусторонней рабочей встречи. Дипломат заметил, что страна настороженно относится к планам еврейского государства переселить жителей сектора Газа в другие страны, включая Египет и Канаду. Чиновник добавил, что каждая из идей о переселении палестинских граждан направлена на то, чтобы похоронить двугосударственное решение кризиса на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем.

Циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение СБ ООН о создании Палестинского государства. Мы с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь на вечное бесправное существование. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия заинтересована в выходе на соглашение с Кувейтом об отмене виз.

Фото и видео: МИД России