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Лавров: Россия заинтересована в выходе на соглашение с Кувейтом об отмене виз

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Глава МИД РФ рассказал о планах по развитию туризма.

Москва заинтересована в подписании соглашения с Кувейтом о безвизовом режиме для поездок граждан. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил с этим заявлением по результатам двусторонней встречи с главой МИД Кувейта.

Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, безвизовый режим, ближний восток, кувейт, мид, сергей лавров, туризм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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