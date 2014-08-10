Лавров: Россия заинтересована в выходе на соглашение с Кувейтом об отмене виз

Глава МИД РФ рассказал о планах по развитию туризма.

Москва заинтересована в подписании соглашения с Кувейтом о безвизовом режиме для поездок граждан. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил с этим заявлением по результатам двусторонней встречи с главой МИД Кувейта.

Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом.

Фото и видео: МИД России