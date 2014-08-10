Лавров: Россия заинтересована в выходе на соглашение с Кувейтом об отмене виз

Москва заинтересована в подписании соглашения с Кувейтом о безвизовом режиме для поездок граждан. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил с этим заявлением по результатам двусторонней встречи с главой МИД Кувейта.
Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом.
Фото и видео: МИД России
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