Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом

Глава МИД РФ напомнил о важности сохранить язык и культуру страны.

Многие организации российских соотечественников за границей сталкиваются с уродливой русофобией, но при этом они продолжают свою работу. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал в ходе выступления на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом. Дипломат пояснил, что несмотря не сложные условия, российские граждане многое делают в целях популяризации культурного, исторического и духовного наследия страны, а также берегут и продвигают русский язык и литературу на геополитической арене.

Уровень русофобии, который мы наблюдаем во многих западных странах, буквально зашкаливает... различные объединения нашей диаспоры сталкиваются с этим уродливым явлением, с русофобией на повседневной основе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России