Глава МИД РФ оценил кризис на евразийском континенте.

Страны коллективного Запада превратила Украину в монстра, которого сами и начали бояться. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат отметил, что любой из региональных конфликтов, которые сейчас ведутся или разрастаются на евразийском пространстве, могут привести мир к новой мировой войне.

Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что глава МИД во время с рабочей беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и официальным представителем главы государства Владимира путина Дмитрием Песковым заявил о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу.

Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА