Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил, как конфликт на Ближнем Востоке поменял взгляд США на помощь для ВСУ.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке между палестиной и Израилем вынудило страны коллективного Запад задуматься об обеспечении своих интересов по безопасности, а не только о нанесении Москве стратегического поражения на территории Украины. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат заметил, что Ближний Восток действительно значим для США. Он уверен, что Вашингтону давно стоило стимулировать мирные переговоры, которые должны привести мир к созданию палестинского государства по решению резолюции СБ ООН.

Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке... Тем более что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА