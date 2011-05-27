Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России

Глава МИД РФ рассказал об опасности, которая может возникнуть для РФ и КНР.

Москва заинтересована в том, чтобы из территории Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как это произошло для Украины. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат полагает, что в противном случае опасность будет фиксироваться для России и Китая.

Мы заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозу теперь не только России, но и КНР. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о контактах России с Израилем по ситуации в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА