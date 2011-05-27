Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России

Москва заинтересована в том, чтобы из территории Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как это произошло для Украины. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат полагает, что в противном случае опасность будет фиксироваться для России и Китая.
Мы заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозу теперь не только России, но и КНР.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров рассказал о контактах России с Израилем по ситуации в секторе Газа.
Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА
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