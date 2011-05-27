Лавров рассказал о контактах России с Израилем по ситуации в секторе Газа

Москва сохраняет контакт с Израилем, посылает властям еврейского государства сигналы о необходимости искать мирное решение в секторе Газа, а не доводить до конца стратегию выжженной земли. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш регулярно общается с ними, посылаем сигналы о необходимости искать мирное решение.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа.
Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все