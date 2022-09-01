Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа

Глава МИД РФ оценил гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.

В Секторе Газа нужно "останавливаться" и объявлять там гуманитарные программы по спасению мирного населения, которое остается в блокаде. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелТА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил, сто если палестинский анклав будет ликвидирован полностью и с территории изгнано порядка двух миллионов жителей, то эта ситуация создаст катастрофу для мира на многие десятилетия или даже столетия.

Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде: ни воды, ни электричества, ни продовольствия - ничего этого нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив сектор Газа.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА