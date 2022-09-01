Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив сектор Газа

Глава МИД РФ рассказал о том, что Израиль действует не вполне в соответствии с международным правом.

Планы по уничтожению палестинского радикального движения ХАМАС, заявленные Израилем, невозможно осуществить без уничтожения сектора Газы и большинства мирных граждан. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. В Москве призывают общественность создать программы, направленные на спасение населения анклава на Ближнем Востоке. При этом власти РФ считают атаку ХАМАС на еврейское государство абсолютно неприемлимым и террористическим. Глава МИД РФ заметил, что страна осуждает терроризм, однако на него невозможно давать неизбирательный силовой ответ. В частности, совершать удары по мирной инфраструктуре и населению, а также брать заложников и совершать прочие действия, которые не вписываются в гуманитарное международное право.

Когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного права, публично ответил и публично объявил, что его ответ будет беспощадным, и они будут уничтожать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА