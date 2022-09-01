Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну

Глава МИД РФ рассказал о том, к чему ведут небольшие кризисы в регионах.

Любой из региональных конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну между различными государствами. Соответствующее заявление в интервью белорусскому информационному агентству БелтА сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что особо остро сейчас стоит палестинский вопрос.

Я считаю, все они опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил о том, что Ливия потеряла свою государственность, после чего в Европу потекли огромные потоки нелегальных мигрантов, а в южную часть региона пришли боевики, которые свергали Муамара Каддафи при помощи французского вооружения. Террористы до сих пор угрожают странам африканского континента.

Лавров: РФ настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки".

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА