Лавров: РФ настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки"

Глава МИД назвал ожидания от работы с партнерами.

Москва настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки", в которую входит Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения, с целью упрочения позиций региона в качестве зоны плодотворного международного сотрудничества. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров, выступая на первом заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

Россия настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки" в интересах упрочения позиций этого региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат считает, что совместная работа заключается в обеспечении стабильности и устойчивого развития на Евразийской территории. Страны обсудят повышение эффективности по реализации международных проектов, а также займутся раскрытием торгово-экономического, гуманитарного, культурного, транспортного потенциала, а также сохранения хрупкой экологии водоема.

Лавров: ОБСЕ усилиями НАТО превращается в маргинальную структуру.

Фото и видео: МИД России