Лавров: ОБСЕ усилиями НАТО превращается в маргинальную структуру

По его словам, ОБСЕ изначально задумывали как общеевропейскую площадку для равноправного диалога.

ОБСЕ усилиями НАТО превращается в маргинальную структуру. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции в Минске.

По его словам, ОБСЕ изначально задумывали как общеевропейскую площадку для равноправного диалога и широкого сотрудничества. Лавров считает, что усилиями натовцев и членов Евросоюза эту площадку хотят превратить в структуру, которая не влияет на положение дел в сфере безопасности в какой-либо степени.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом.

Видео: Telegram / СМОТРИ