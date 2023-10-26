Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, заявил Лавров

Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, однако на текущий момент перспективы общения по теме с этими государствами Москвой не просматриваются. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Данное мероприятие организовано на территории Минска. Чиновник надеется на взаимодействие со странами Европы, если они найдут в себе силы на самостоятельность.
Что касается отношения к этой перспективе наших западных соседей по евразийскому континенту, пока они очевидно полностью, практически подавляющее большинство из них, подчинены Вашингтону, и перспективы осмысленного разговора с подавляющим большинством этих стран сегодня мы не видим.
Сергей Лавров, глава МИД ДФ
Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС.
Фото и видео: МИД России
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