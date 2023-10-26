Глава МИД РФ рассказал о перспективах взаимодействия со странами ЕС.

Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с Западом, однако на текущий момент перспективы общения по теме с этими государствами Москвой не просматриваются. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Данное мероприятие организовано на территории Минска. Чиновник надеется на взаимодействие со странами Европы, если они найдут в себе силы на самостоятельность.

Что касается отношения к этой перспективе наших западных соседей по евразийскому континенту, пока они очевидно полностью, практически подавляющее большинство из них, подчинены Вашингтону, и перспективы осмысленного разговора с подавляющим большинством этих стран сегодня мы не видим. Сергей Лавров, глава МИД ДФ

Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС.

Фото и видео: МИД России