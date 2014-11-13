Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС

Глава МИД РФ оценил выход США из ряда договоров по безопасности.

Сергей Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в странах Европейского союза. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Данное мероприятие организовано на территории Минска. По мнению дипломата, Москва просто вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам в ответ на размещение американской администрацией стратегического ядерного арсенала на территории европейского региона. В МИД РФ подчеркнули, что внешняя политика стран коллективного Запада разрушили систему доверия и меры контроля над вооружениями. В частности, речь идет о выходе Вашингтона из списка договоренностей в сфере безопасности.

Повышенные стратегические риски создаются в следствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых "совместных ядерных миссий". Это имеет крайне дестабилизирующий заряд. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада.

Фото и видео: МИД России