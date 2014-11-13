Лавров заявил, что геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада

Глава МИД РФ рассказал о мировой тенденции не в пользу Запада.

Геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу стран коллективного Запада, и эту тенденцию начинают признавать и сами представители западных политических элит. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". данное мероприятие проводится на территории белорусской столицы.

...И это начинают признавать, в том числе и публично, представители западных элит, которые заговорили о конце эпохи после холодной войны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал безответственными попытки переименовать в ЕС города Калининградской области.

Фото и видео: МИД России