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Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах

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По ее словам, это является проявлением дискриминации по этническому признаку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат прокомментировала решение властей Латвии отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах. По ее словам, это является проявлением дискриминации по этническому признаку и нарушением базовых прав человека. Захарова пояснила, что таким образом нарушаются права на родную речь, культуру, традиции и историческую память.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на слова Шольца о Путине и Канте.

Видео: МИД России

Теги: латвия, мария захарова, мид россии, русский язык
Категории: Лента новостей, Новости России,

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