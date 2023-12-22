Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах. Об этом она заявила на брифинге.
Дипломат прокомментировала решение властей Латвии отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах. По ее словам, это является проявлением дискриминации по этническому признаку и нарушением базовых прав человека. Захарова пояснила, что таким образом нарушаются права на родную речь, культуру, традиции и историческую память.
Ранее Захарова с иронией отреагировала на слова Шольца о Путине и Канте.
Видео: МИД России
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