По ее словам, это является проявлением дискриминации по этническому признаку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат прокомментировала решение властей Латвии отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах. По ее словам, это является проявлением дискриминации по этническому признаку и нарушением базовых прав человека. Захарова пояснила, что таким образом нарушаются права на родную речь, культуру, традиции и историческую память.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на слова Шольца о Путине и Канте.

Видео: МИД России