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Захарова: Запад и киевский режим не интересует реальная судьба украинских детей

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Она добавила, что все это является политической махинацией и очередной инсценировкой.

Запад и киевский режим не интересует реальная судьба украинских детей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, западные страны и киевский режим используют детскую тему как крючок для вовлечения стран в псевдомирную работу. Она добавила, что все это является политической махинацией и очередной инсценировкой.

Банковую, киевский режим, Зеленского, – никто не интересуется реальной судьбой детей в том контексте, в котором принято об этом говорить.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах.

Видео: МИД России

Теги: дети, запад, киевский режим, мария захарова, мид россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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