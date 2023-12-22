Она добавила, что все это является политической махинацией и очередной инсценировкой.

Запад и киевский режим не интересует реальная судьба украинских детей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, западные страны и киевский режим используют детскую тему как крючок для вовлечения стран в псевдомирную работу. Она добавила, что все это является политической махинацией и очередной инсценировкой.

Банковую, киевский режим, Зеленского, – никто не интересуется реальной судьбой детей в том контексте, в котором принято об этом говорить. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала дискриминацией отказ Латвии от изучения русского языка в школах.

Видео: МИД России