Постпред РФ в ООН оценил работу мальтийского председательства в ОБСЕ.

Работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) применительно к региональному кризису на Украине представляет собой "тотальное фиаско". Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. По словам дипломата, специальная мониторинговая миссия провалилась в роли посредника в рамках имплементации "Минских соглашений", а также уличена в противоправном шаге. Речь идет о том, что ее сотрудники работали над обзором и отправке киевскому режиму разведывательных данных.

То, как действовала и действует ОБСЕ применительно к кризису на Украине - это тотальное фиаско. Сложно поверить, что в руководстве миссии об этом не знают. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Таким образом российский постпред прокомментировал доклад мальтийского министра по иностранным делам Яна Борг, чья страна в настоящее время председательствует в ОБСЕ и в СБ ООН. В Москве объяснили коллегам, что действующее председательство в Мальте подыгрывает украинским властям. Василий Небензя добавил, что такими действиями страна идет по стопам предшественников из коллективного Запада и русобофского лагеря. Дипломат подчеркнул, что Россия вправе требовать того, чтобы мальтийское председательство, находясь "у руля" организации, все же сохраняло максимальную равноудаленность и действовало исключительно от имени всех 57 государств-членов.

Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций