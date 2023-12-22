Постпред РФ в ООН

Москва рассчитывает, что в американской администрации дадут разъяснения по поводу денежных средств, направлявшихся через компанию Burisma holdings для осуществления терактов на территории России. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что такие сведения о поступлении денег через коммерческие организации для преступлений в РФ выявил российский Следственный комитет.

.... Поступали том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден. Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя высказался по вопросу участия Запада в теракте в "Крокусе".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций