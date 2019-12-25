Президент Ирана Пезешкиан вновь заявил о необходимости переноса столицы

Масуд Пезешкиан напомнил о перенаселении и нехватке воды.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан снова публично заявил о необходимости переноса столицы ближневосточной страны из города Тегерана в другое место. Соответствующей информацией поделились журналисты из местного новостного агентства Fars со ссылкой на главу государства. По данным СМИ, причиной такого решения со стороны властей стало перенаселение и дефицит питьевой воды. По мнению политического лидера, в том случае, если население данного мегаполиса продолжит увеличиваться, то ресурсов питьевой воды будет недостаточно для того, чтобы обеспечить ей все население.

У нас нет выбора. Это необходимость. Масуд Пезешкиан, президент Ирана

Напомним, что официальный представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде ранее говорил СМИ, что вопрос переноса столицы Ирана из Тегерана в другое место снят с повестки правительства, потому что для решения проблемы нехватки воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива.

