Россия и Иран договорились о создании морского транспортного консорциума для развития логистики и торговли. Иранская сторона, кроме судоходства по Каспию и создания дорожной инфраструктуры возле местных портов, в числе приоритетов называет развитие порта Чабахар в Персидском заливе. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

После начала СВО и смещения торговых маршрутов в сторону Глобального Юга, коридор "Север-Юг" демонстрирует устойчивый рост грузооборота (+37% только за 2024 год), что, по мнению авторов поста, ставит вопрос об увеличении его возможностей. Эксперты полагают, что это логичнее делать сообща для более точного планирования и инвестиций. Телеграмеры добавили, что Россия, Азербайджан и Иран вместе работают над расширением ж/д пути Решт-Астара, а между собой Москва и Тегеран работают над развитием морских коммуникаций, позволяющих при необходимости обойтись без сухопутных посредников, таких как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

Интересы сторон понятны – для России это возможность вывода товаров на густонаселенные рынки Индии, Пакистана и других стран. Для небогатого Ирана - шанс получить доходы от транзита и привлечь инвестиции в развитие свой логистики (с развитием ж/д Москва уже помогла кредитом). В условиях дружеских отношений и совпадения интересов перспективы кажутся неплохими, вопрос лишь во времени и цене, необходимых для осуществления задуманного. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: freepik.ru (wirestock)