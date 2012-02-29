Египет и Катар отвергли американский план по "Новой Газе": мнение экспертов

Ситуация зашла в дипломатический тупик.

Как пишет Financial Times, Египет и Катар отвергли американский план создания и финансирования "Новой Газы" на контролируемой Израилем территории анклава. Аналогично Вашингтон не хочет восстанавливать районы под контролем ХАМАС. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что ситуация зашла в дипломатический тупик: цель Израиля заключается в устранении угрозы со стороны Газы, чего можно достичь только физически контролируя территорию. Со своей стороны арабы стремятся не допустить окончательной аннексии и фрагментации палестинских земель. Сам же ХАМАС пытается выжить как политическая и военная сила. Для них любое соглашение, которое лишает их власти в Газе, это капитуляция.

Однако в этом тупике могут быть заинтересованы все стороны. Почему? Ближайшие промежуточные выборы в США (Сенат и Конгресс), которые пройдут в ноябре 2026 года, могут изменить политический ландшафт. Есть высокие шансы, что демократы укрепят свои позиции или даже получат контроль над одной из палат. В этом случае любая статусная сделка Трампа может быть немедленно заблокирована, пересмотрена или похоронена под слушаниями. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere