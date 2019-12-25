Эксперты прокомментировали ограничения на визы для россиян в ЕС

Слухи об ограничениях на визы для россиян в ЕС, несмотря на их вчерашнее опровержения из посольства Франции, оказались правдой: мультивизы теперь только для тех, у кого в союзе есть родственники, а также для работников транспорта. Сообщается, что ограничения связаны с инцидентами с БПЛА в Европе, уточнил Telegram-канал "Мейстер".
Эксперты уверены, что, подобно множеству предыдущих мер, эта носит демонстративный характер, поскольку понятно, кто проиграет от того, что россияне оставят несколько миллиардов евро "кровно заработанных" не в ЕС, а в другом месте?
ЕС, разумеется, не загнется – туристический рынок Европы это почти 1,9 трлн долларов – но потеряет нелишние в условиях экономической стагнации деньги.
