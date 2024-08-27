Кравцов: нет оснований пересматривать 11-летний срок обучения в школах

Идеи о 12 годах в основном имеют европейское происхождение.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что каких-то оснований пересматривать 11-летний срок обучения в школах нет. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", такой комменткрий чиновника актуален.

Идеи о 12 годах в основном имеют европейское происхождение, где в принципе задаются вопросом о растягивании времени вступления молодежи в трудовые отношения с тем, чтобы смягчить проблему безработицы, уточнили авторы поста.

Поэтому кое-где и 13 бывает, а потом еще в вузе 6-7 лет, некоторые и по 10 умудряются проучиться, с болонским-то процессом. У нас проблема обратная, кадров нет, поэтому искусственно затягивать сроки обучения смысла нет никакого. Вот ревизовать программы в рамках 11-летнего цикла не помешало бы. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации