Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок

Он отметил, что эти изменения обеспечат дальнейшее развитие страны.

Президент РФ Владимир Путин назвал необходимость поправок в Конституцию. Смысл в том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, а также повысить эффективность деятельности институтов страны и укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов. Об этом пишут РИА Новости.

Путин считает, что с введением поправок в Конституцию Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой. Глава государства отметил, что с нововведениями повысится роль парламента и усилится его взаимодействие с правительством страны. При этом у президента должны остаться полномочия, разрешающие отстранять от должности тех, кто нарушает закон и недобросовестно исполняет свои обязанности.

Путин заявил, что над проектом поправок нужна серьезная работа. Он подчеркнул, что все должно быть "выверено до запятой".

О необходимости внести поправки в основной закон страны президент заявил во время послания Федеральному собранию. В частности, он отметил, что Конституция должна быть в приоритете над международным законодательством.

Ранее мы писали, что правительство России подало в отставку после послания Путина.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News