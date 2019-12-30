Правительство России подало в отставку после послания Путина

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство России подало в отставку после послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с каждым из членов правительства РФ. Президент попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабмина. Медведев заявил, что дальнейшие решения по составу правительства будет принимать глава государства.

Во время послания Владимир Владимирович обозначил не только приоритеты в работе всей страны на ближайший год, но также поставил целый ряд задач по внесению изменений в Конституцию РФ. По словам Медведева, когда эти изменения будут приняты, они внесут коррективы в баланс исполнительной, законодательной и судебной властей. Учитывая все это, правительство хочет предоставить возможность президенту принимать все необходимые решения.

В этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев

Также стало известно, что Путин предложил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России. Эту должность он предложил Дмитрию Медведеву. В Совбез входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета Николай Патрушев. Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.

Ранее мы писали, что Владимир Путин предложил изменить Конституцию России.

Видео: YouTube / Правительство России, Совет Федерации, kremlin