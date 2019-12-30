Путин предложил Медведеву стать зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.
Глава государства отметил, что Медведев и так всегда был озабочен вопросами безопасности и обороноспособности страны.
Я просил бы, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства. В ближайшее время введут должность заместителя председателя Совбеза, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент,
– сказал Путин
Ранее глава Кабмина заявил об отставке правительства в полном составе.
Видео: YouTube/ United Nations, NBC News
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