Путин предложил Медведеву стать зампредседателя Совбеза

Глава государства отметил, что Медведев и так всегда был озабочен вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.

Глава государства отметил, что Медведев и так всегда был озабочен вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Я просил бы, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства. В ближайшее время введут должность заместителя председателя Совбеза, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент, – сказал Путин

Ранее глава Кабмина заявил об отставке правительства в полном составе.

Видео: YouTube/ United Nations, NBC News