Он предлагает вынести правки на общественное обсуждение.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию России. Президент страны не считает, что необходим новый документ. Однако в него следует внести несколько корректировок. Об этом политик рассказал о время послания Федеральному собранию.

Изменения будут вынесены на общественное обсуждение. Первая правка относится к приоритету КС РФ над международным правом. Должностные лица, важные для обеспечения безопасности страны, не смогут иметь иностранные гражданства. Речь идет о министрах и руководящих должностях в регионах. Им также может быть запрещено иметь вид на жительство в других государствах.

Правительство также хочет закрепить норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума

Ранее Путин: в 2021 году в школах появится высокоскоростной Интернет.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin