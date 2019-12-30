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Владимир Путин предложил изменить Конституцию России

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Он предлагает вынести правки на общественное обсуждение.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию России. Президент страны не считает, что необходим новый документ. Однако в него следует внести несколько корректировок. Об этом политик рассказал о время послания Федеральному собранию.

Изменения будут вынесены на общественное обсуждение. Первая правка относится к приоритету КС РФ над международным правом. Должностные лица, важные для обеспечения безопасности страны, не смогут иметь иностранные гражданства. Речь идет о министрах и руководящих должностях в регионах. Им также может быть запрещено иметь вид на жительство в других государствах.

Правительство также хочет закрепить норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума

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Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin

Теги: владимир путин, конституция, послание
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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