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Путин: в 2021 году в школах появится высокоскоростной Интернет

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В послании в Федеральном собранию президент отметил необходимости внедрения в школы высокоскоростного Интернета.

Владимир Путин заявил, что в общеобразовательных учреждениях необходимо провести высокоскоростной Интернет. Поручение должно быть выполнено в 2021 году. Это позволит сформировать для учеников комфортные условия для успешного обучения. Для этого будут внесены изменения в национальный проект "Образование".

Нужно не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру

прокомментировал спикер

Чиновники собираются определить дополнительное количество мест в школах. Классным учителям необходимо ввести прибавку в размере не менее 500 рублей до первого сентября 2020 года. Президент России напомнил, что они выполняют важную функцию воспитателя, которая считается федерально значимой. Правительству также следует обратить внимание на ремонт и реконструкцию школ, связанных с искусствами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин: надо обеспечить естественный рост численности населения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: владимир путин, высокоскоростной интернет, послание
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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