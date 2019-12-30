Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Ко второму чтению будут внесены правки.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию. За законопроект, внесенный Владимиром Путиным, проголосовали 432 депутата. Изменения вносятся с 3 по 8 статью Конституции и затрагивают 22 статьи. Первая, вторая и девятая главы останутся неизменными.

Теперь следующим этапом для депутатов станет подготовка правок ко второму чтению. Оно может проводиться уже в середине февраля. Изменения будет готовить собранная рабочая группа. В ее состав входят законодатели, общественные деятели, эксперты различных областей. Прием правок должен пройти в 15-дневный срок с момента принятия проекта в первом чтении.

Напомним, что документ в частности рассматривает расширение полномочий парламента. В нем также говорится о Конституционном суде, запрете чиновникам на двойное гражданство. Президент будет ограничен в количестве президентских сроках. Устанавливается приоритет основного закона над международными соглашениями.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/