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В РПЦ предложили вписать Бога в Конституцию

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Патриарх Кирилл предложил начать дискуссию по этому вопросу.

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию РФ упоминание о Боге. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Глава РПЦ предложил молиться, чтобы его идея была реализована. Он отметил, что если о Боге упоминается в строчках гимна РФ, то о Всевышнем можно написать в Конституции. По его словам, большинство граждан РФ верят в Бога. При этом он добавил, что говорит не только о православных жителях России.

Во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии патриарх предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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