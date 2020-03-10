Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков

Он допустил обнуление текущих президентских сроков.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госдумы. Он высказывал своё мнение о предложенных поправках в Конституцию.

Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму, а также против отмены выборов президента. Он считает, что источник власти — в том числе и высшего её проявления, президентской — народ Росийской Федерации.

Ранее Жириновский предложил, чтобы президента выбирал Госсовет, а не народ на выборах.

Также Путин высказался против отмены ограничений по срокам президентства. Но он допустил обнуление текущих сроков. Но только если Конституционный суд решит, что такая поправка не будет противоречить главному закону страны.

Ранее Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий.

Видео: Vk.com / Государственная Дума