В Конституции Казахстана намерены изменить формулировку о русском языке. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов в ходе десятого заседания конституционной комиссии.

Отметим, что 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой Конституции Казахстана. В ней изменили формулировку об использовании русского языка в республике. Речь идет о девятой статье, где говорится, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Теперь слово "наравне" заменят на слово "наряду".

По словам Нурмуханова, эксперты внесли редакционные и стилистические изменения в проект новой Конституции Казахстана для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

Фото: pxhere.com