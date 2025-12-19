Казахстан совместно с Китаем планирует построить четыре электростанции

В стране появятся три ветровые электростанции и одна солнечная электростанция.

В парламенте Казахстана приняли закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Законопроект предусматривает строительство четырех электростанций в Казахстане. Соглашение между странами было подписано в ноябре 2024 года в Баку. В стране появятся три ветровые электростанции суммарной мощностью 1,5 ГВт и одна солнечная электростанция мощностью О,3 ГВт. Каждый из проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии.

Также отмечается, что в рамках строительства электростанции создадут более 100 постоянных и около 1,5 тыс. временных рабочих мест. Размер инвестиций составит более 2 млрд долларов. Закон о ратификации соглашения поступит на рассмотрение Сената парламента.

Фото: pxhere.com