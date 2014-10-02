Из Конституции Белоруссии предложили убрать норму о нейтралитете

Для защиты суверенитета республика будет использовать коллективную оборону.

В Белоруссии предложили убрать из основного закона страны тезис о нейтралитете. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич, пишет "РИА Новости".

По его словам, данный вопрос будет вынесен на конституционный референдум. Однако в Конституцию страны следует включить пункт, в котором утверждалось бы, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам, уточнил Миклашевич.

А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Белоруссии

Он подчеркнул, что республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому главный закон государства следует привести "в соответствие с объективной реальностью".

Ранее мы сообщали, что Польша усилит охрану границы с Белоруссией. Данная мера связана с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих в страну с территории соседней республики.

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