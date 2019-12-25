Петр Мюллер рассказал о планах по борьбе с незаконным пересечением границы беженцами.

Польша усилит охрану границы с Белоруссией. Об этом местным журналистам на брифинге сообщил глава пресс-службы правительства Петр Мюллер. По словам чиновника, данная мера связана с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих в страну с территории соседнего государства - Белоруссии.

Предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось. Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши

Местные пограничники говорят о том, что поток беженцев из Белоруссии вырос в несколько раз. В 2021 году на границе при нелегальном пересечении задержан 871 человек. За весь 2020 год таких случаев было только 122. При этом представитель кабмина не знает о том, планирует ли Варшава строить забор вдоль государственной границе по примеру Литвы.

МВД Латвии прорабатывает вопрос строительства палаточных лагерей для размещения мигрантов.

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