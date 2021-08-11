МВД Латвии прорабатывает вопрос строительства палаточных лагерей для размещения мигрантов

Мария Голубева рассказала о перспективах борьбы с незаконным пересечением границы беженцами.

МВД Латвии прорабатывает вопрос строительства палаточных лагерей для размещения в них нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию республики из Белоруссии. Об этом в эфире местного государственного телевидения журналистам сообщила глава правоохранительных органов Мария Голубева. Чиновница пообещала соблюдать все права, которые будут у задержанных. При этом полиция не будет размещать несколько семей вместе. При этом в ведомстве напомнили, что имеют ограниченные ресурсы и время.

Я не могу утверждать, что мы как государство ничего не заплатим, столкнувшись с элементами гибридной войны. Хотя мы и не были основной целью - ею была Литва. У каждой страны, которая с этим сталкивается, будут какие-то расходы. Мария Голубева, глава МВД Латвии

Ранее было принято решение о введении режима ЧС из-за ситуации на государственной границе с беженцами. Режим дает право на более широкое присутствие Национальных ВС, которые будут осуществлять патрулирование территории около Белоруссии.

Еврокомиссия не будет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы.

Видео: Youtube/Valdības māja