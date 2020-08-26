Еврокомиссия не будет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы

Адальберт Янц рассказал о проекте по блокировке беженцам доступа к ЕС.

Еврокомиссия не будет финансировать из своего бюджета строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Об этом на брифинге с журналистами сообщил глава ЕК Адальберт Янц. Чиновник ответил на соответствующий вопрос о возможности предоставления денежных средств Вильнюсу для блокирования потока мигрантов.

Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС. Адальберт Янц, официальный представитель ЕК

Эксперт наапомнил, что ранее европейский комиссар по урегулированию кризисных ситуаций Янез Ленарчич в рамках своего визита в Литве говорил о том, что строительство стены против набега мигрантов в ЕС может быть полезно Евросоюзу. Янц не увидел противоречи в отказе финансирования проекта строительства стены. Он заметил, что это не означает, что на конкретном участке границы ЕС инфраструктурный момент не может быть действенен в борьбе с нелегальными беженцами.

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Фото: European Commission