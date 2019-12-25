Переходный период продлится с 2023 по 2025 года.

Еврокомиссия намерена ввести в действие систему таможенных экосборов с 2026 года. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Специалист прокомментировал систему таможенных экологических сборов ЕС, известную общественности под названием Carbon Border Adjustment Mechanism (Углеродный трансграничный компенсационный механизм). Переходный период на CBAM продлится в регионе с 2023 по 2025 года.

Во время перехода данный механизм будет применяться только к производителям железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электричества. На этой стадии производители должны будут лишь информировать Еврокомиссию об уровне выбросов их производств без оплаты счетов. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Напомним, что к 2030 году Еврокомиссия планирует получать ежегодно по 10 млрд евро от работы CBAM. Далее средства будут пополнять европейский бюджет и финансировать процессы для дальнейшего перехода к "зеленой экономике".

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