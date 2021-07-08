Глава ведомства не уточнила, какие именно меры будут приняты в отношении Венгрии.

Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о гей-пропаганде. Об этом заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте. Ее слова приводит "РИА Новости".

Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свои полномочия для защиты принципов и основополагающих договоренностей. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Она не уточнила, какие именно меры будут приняты в отношении Венгрии.

Закон о гей-пропаганде был принял властями Венгрии в середине июня. Согласно документу, несовершеннолетним запрещено показывать материалы, "поощряющие гомосексуальность или изменение пола".

Ранее посол ЕС предложил обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам.

Видео: YouTube / European Commission