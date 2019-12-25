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Посол ЕС предложил обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
Сегодня, 11:40
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Посол ЕС предложил обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

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Маркус Эдерер внес инициативу о сотрудничестве в Минздрав РФ.

Посол Евросоюза в России предложил обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам. Такое заявление Маркус Эдерер сделал на пресс-конференции. Дипломат инициировал такое сотрудничество, направив запрос российскому Минздраву. По словам специалиста, документ будет включать в себя сведения о проведенной гражданину вакцинации.

Нам необходимо… найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза.

Маркус Эдерер, посол ЕС в РФ

Европейский дипломат напомнил, что в ЕС принято постановление о том, что электронные сертификаты о вакцинации в регионе могут быть эквивалентны другими аналогисным документам из других стран, не входящих в союз.

Посол России сообщил, что ЕС озабочен российским законом о виноделии.

Фото: Pixabay.com

Теги: евросоюз, ковид-паспорта, маркус эдерер, минздрав, посол, сертификат о вакцинации
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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