Посол России сообщил, что ЕС озабочен российским законом о виноделии

Маркус Эдерер считает закон скрытым эмбарго.

Посол ЕС в России сообщил, что Евросоюз озабочен российским законом о виноделии. Такое заявление дипломат сделал во время пресс-конференции Маркус Эдерер. Специалист уточнил, что в Брюсселе обсуждают нововведение, связанное с определением особенностей изготовления и оборота винодельческой продукции на территории РФ.

Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год. Маркус Эдерер, посол ЕС в РФ

По мнению Евросоюза, одобренный российским президентом закон является скрытым продолжением продовольственного эмбарго.

Авторы закона об игристых винах пояснили термин "российское шампанское".

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