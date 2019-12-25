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Посол России сообщил, что ЕС озабочен российским законом о виноделии
Сегодня, 11:35
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Посол России сообщил, что ЕС озабочен российским законом о виноделии

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Маркус Эдерер считает закон скрытым эмбарго.

Посол ЕС в России сообщил, что Евросоюз озабочен российским законом о виноделии. Такое заявление дипломат сделал во время пресс-конференции Маркус Эдерер. Специалист уточнил, что в Брюсселе обсуждают нововведение, связанное с определением особенностей изготовления и оборота винодельческой продукции на территории РФ.

Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год.

Маркус Эдерер, посол ЕС в РФ

По мнению Евросоюза, одобренный российским президентом закон является скрытым продолжением продовольственного эмбарго.

Авторы закона об игристых винах пояснили термин "российское шампанское".

Фото: Pixabay.com

Теги: евросоюз, закон о виноделии, маркус эдерер, посол, продовольственное эмбарго, шампанское
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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