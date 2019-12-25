Авторы закона об игристых винах пояснили термин "российское шампанское"

Данный законопроект Владимир Путин подписал в начале июля.

Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили термин "российское шампанское". Об этом информирует издание РБК. Отмечается, что данное понятие может быть использовано только на территории РФ.

Согласно принятым в Евросоюзе регламентам, называться "шампанским" могут только игристые вина из французского региона Шампань. Они должны производиться исключительно из определенных сортов винограда и по определенной технологии.

Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России. Михаил Шеремет, депутат Госдумы

Он подчеркнул, что на территории РФ понятием "шампанское" называют именно вид продукции, а не название места ее происхождения.

По словам его коллеги Натальи Боевой, данный напиток может получить название российского шампанского, если он создан по соответствующим требованиям, а сведения на таре "позволяют отследить его путь от лозы до бокала".

Один из соавторов законопроекта, депутат Государственной Думы Константин Бахарев, подчеркнул, что поправки "не могут отменить название "шампанское". Кроме того, они не должны стать причиной препятствие импорта на территорию России данного продукта.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать термин "шампанское" только в отношении напитка, который был произведен в России. Вследствие этого, компания Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок данного вида продукции на территорию РФ. Союз российских виноградарей и виноделов счел это решение шантажом, а правительство Франции пообещало ответить на российские поправки.

Ранее власти Франции заявили, что считают шампанское чисто французским наименованием.

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