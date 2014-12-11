Производство вина в России с начала года упало на 18%

По итогам первых двух месяцев в стране было выпущено 6,3 млн дал всех видов вина.

Производство вина в России с начала 2026 года упало на 18,2%. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

По итогам первых двух месяцев нынешнего года в стране было выпущено 6,3 млн дал всех видов вина. Это меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда объем составил 7,7 млн дал. Сильнее всего сокращение производства ощущается в категории ликерных вин. Показатель упал на 39,6% и составил 123,9 тыс. дал.

Также сообщается, что производство игристых вин упало на 21,6%. Тихих вин было выпущено на 14,2% меньше, чем в начале 2025 года. В целом производство алкогольной продукции без учета пива, сидра и пивных напитков сократилось с начала года на 8,2%.

Фото: pxhere.com