Роскачество назвало лучшие розовые вина в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России. Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина.

Лидером рейтинга стала "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место заняло вино "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Тройку лидеров замыкает "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое".

В топ-5 рейтинга вошли "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо". Эксперты отмечают, что большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества.

Фото: pxhere.com