Импорт вина в Россию показал рекордное падение

По мнению аналитиков, в 2026 году россияне не смогут найти в магазине иностранное вино дешевле 600 рублей.

Импорт вина в Россию в 2025 году показал рекордное падение. Об этом сообщает РБК" со ссылкой на исследование агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Отмечается, что импорт Россией вина снизился на 15-16% по сравнению с предыдущим годом. Снижение импорта и удорожание этой продукции происходит на фоне защитных мер. К ним относятся пошлины на вино из недружественных стран и акцизов, которые заметно выросли в последние годы.

Аналитики считают, что в 2026 году россияне не смогут найти в магазине иностранное вино дешевле 600 рублей. В связи с этим потребители делают выбор в пользу отечественной продукции. В агентстве подчеркнули, что узнаваемость, конкурентоспособность и доступность российского вина повысились за последние годы. Несмотря на рост производства, участники рынка отмечают, что для полного удовлетворения спроса продукции пока недостаточно.

Ранее мы сообщали, что Япония нарастила импорт угля из России на 258,6%.

Фото: pxhere.com