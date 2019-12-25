Отмечается, что товарооборот двух стран в первом месяце нынешнего года вырос на 14,65%.

Япония нарастила импорт угля из России на 258,6% по итогам января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минфина Японии.

Отмечается, что товарооборот России и Японии в первом месяце нынешнего года вырос на 14,65%. Поставки российского СПГ увеличились на 0,1%. В целом доля российского СПГ в японском импорте составила 9,18%, превысив поставки из США (6,29%). При этом сократился импорт железа и стали из России (-33,3%).

Япония также увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 45,1% по сравнению с январем 2025 года. Однако поставки запчастей и комплектующих для автомобилей снизились на 20,5%. Отмечается, что поставки легковых авто и запчастей составляют 60,4% всего японского экспорта в Россию.

