Роскачество оценило долю российского вина в ресторанах: мнение экспертов

По данным Роскачества, доля российского вина в ресторанах достигает, в зависимости от заведения, от 17 до 63% от общего объема винной карты. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", ключевым моментом тут является не физическая доля бутылок, а тот факт, что в российском виноделии сейчас можно найти продукт на любой вкус и кошелек. Прогресс стал особенно заметен за последние 10 лет, наряду с прочими продуктами питания.

Телеграмеры выразили надежду на то, что скоро решится много лет обсуждаемый вопрос о выводе отечественного вина из-под алкогольного регулирования в продовольственное, с возможностью дистанционных покупок.

На питейную культуру населения, и так существенно возросшую за отчетный период, это окажет дополнительное благотворное влияние, как и на экономику виноделия (и сборы с оного). Равно как и на здоровье – вино полезнее пива в пересчете на уровень алкоголя, и напиться до последствий им куда сложнее чем водкой. Telegram-канал "Мейстер"

